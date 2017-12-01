Ortodoks dünyası İzmit’te buluşuyor

Hristiyanlığı seçtiği için İzmit ’te babası Dioskorus tarafından 4 Aralık 235 tarihinde başı kesilerek öldürülen Azize Santa Barbara için her yıl öldürüldüğü yer olan İzmit Bağçeşme’de mumlar ve ayinler eşliğinde anma töreni gerçekleştiriliyor. Bu yıl gerçekleştirilecek olan törene ise Hristiyan dünyası için önemli bir yere sahip olan Fener Rum Patriği Ortodoks Patrik Bartholomeos da katılım gösterecek. Kendisinin bizzat katılım sağlayacağını ilettiğini belirten ÇEKÜL Vakfı Başkanı Numan Gülşah bu yıl 4 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan anma törenine geçtiğimiz yıllara oranla çok daha fazla katılım beklediklerini söylerken, Özellikle Yunanistan ve İstanbul’dan çok sayıda ziyaretçi beklediklerini söyledi. Azize Barbara Hristiyan inancına göre denizci ve madencilerin Azizesi olarak anılıyor.
BARTHOLOMEOS STK’LARLA BULUŞACAK
Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos 4 Aralık’taki ayin için ilimize saat 09.45’te gelecek. Ardından saat 10.00’da Kocaeli Arkeoloji müzesini ziyaret edecek. Müze ziyareti sonrası ayine katılım gösterecek. Ayin sonrasında ise patrik KYÖD’de STK temsilcileriyle bir araya gelecek.
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Yorumlar
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Cenk Cemil - İslâm Dünyası değil de ORTODOKS Dünyası İzmitte buluşacaksmış ! Neuzubillâh ! Ne mutlu size arkadaş , ne mutlu size !
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