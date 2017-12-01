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35 yıllık pazarcı teyzeden Ayaz'a teşekkür

71 yaşında olan 35 yıldır pazarcılık yapan Fatma Çoruh Başiskele’de yeni hizmete giren Yeniköy Merkez Mahallesi’nde bulunan Hanlı Pazar’da ilk kez tezgâh açtı.

Geçtiğimiz hafta kullandığı kamyonetiyle Başiskele ’de bulunan pazarlara gelerek tezgâh açan ve Türkiye ’nin gündemine oturan Fatma Çoruh ilk kez tezgâh açtığı Yeniköy Hanlı Kapalı Pazarından çok memnun kaldı. Araba kullanmayı çok sevdiğini de belirten ve zamanında İstanbul pazarlarına bile gittiğini anlatan Çoruh, pazara ürün taşımak için günde ortalama 100 kilometre yol kat ediyor.

"BU ARABA BENİM AYAKLARIM"

Yaşadığı bir rahatsızlık sonucunda dizlerinden rahatsızlandığı için uzak pazarlara gidemeyen Çoruh, Başiskele Belediyesi Yeniköy Hanlı Pazar’da her hafta tezgâhını kurarak müşterilerini güler yüzle karşılıyor. Semt pazarındaki esnaf ve müşteriler ise Çoruh’tan çok memnun olduklarını söylüyor. Yaklaşık 20 yıldır direksiyon başında olduğunu söyleyen Çoruh, "Ben araba kullanırken görenler ‘Maşallah teyze bu arabayı nasıl kullanıyorsun’ diyorlar. Ben de ‘Süper diyorum. Gezmek çok hoşuma gidiyor. Gerçekten seviyorum. Tarlalarıma gidip geliyorum. Bu araba benim ayaklarım, elim, her şeyim. 3-5 kuruş cebime kendi harçlığımı koyuyorum" dedi.

"35 YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Fatma Teyze, "Başiskele Belediye Başkanımızın bizler için ve vatandaşlarımız için yaptığı kapalı pazarımızda şemşiye, branda kurma derdimiz yok, rüzgardan uçma derdi yok, ipler ellerimizi kesmeyecek, sebzeciler ayrı, tuhafiye kısmı ayrı bir düzen var. Araç otoparkı ve çocuklar için pazarın içinde park alanı bile var. Ben böyle bir Pazar 35 yıldır görmedim. Allah razı olsun başkanımızdan" şeklinde konuştu. 5 Aralık Salı günü resmi açılışı gerçekleştirilecek olan Yeniköy Merkez Mahallesi’ndeki Yeniköy Han’lı Pazar daha bir çok hikayeye ev sahipliği yapacağı benziyor.

Bugün 11:27 TSİ - Gündem

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