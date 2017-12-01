Çeker: İnandığımız ilkelerden taviz vermeyeceğiz

Geçtiğimiz hafta 6’ncı Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiren Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi kongrenin ardından süren ziyaretler sonrası ilk açıklamasını gerçekleştirdi. Yeni çalışma dönemi için bize yetki veren tüm delege arkadaşlarımıza ve genel kurulumuzda bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz diyerek sözlerine başlayan Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker sendika binasında yaptığı açıklamada, “Delegelerimizin yoğun ilgi ve alakası ile gerçekleştirilen Genel Kurulda birlik ve beraberliğimizin bir kez daha anlamlı bir şekilde pekişmiş olmasının gururunu yaşıyoruz. Düğün havasında gerçekleşen kongremizde ortaya çıkan birlik, beraberliğe teşkilat mensuplarımız Türk Sağlık Sen’li olmanın verdiği gurur ve mutluluğa tüm Kocaeli şahit oluştur” ifadelerini kullandı.

KAVGAMIZ EKMEK İÇİN

Kongremiz sendikamızın kamuoyunda nasıl bir marka haline gelerek örnek bir Sivil toplum kuruluşu olduğunu anlatmaya yeterlidir sözlerini kullanan Çeker, “Türk Sağlık Sen olarak sendikal hareketimizi iki temel üzerine kurduk. “ Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız” diye belirlediğimiz sloganla bu iki ilkeyi net olarak anlatmaktadır. Türkiye sevdamız diyoruz. Çünkü biz vatan olmadan hiçbir şey olmayacağını bilen insanlarız. Milletin ve memleketin sorunlarına ilgisiz kalınarak milli bir STK olunmaz. Millet ve memleket meselelerinde taraf olurken veya görüş bildirirken, vatan haini, Cumhuriyet düşmanı ilan edilmiş kişileri de malum sendikalar gibi destekleme gafletine düşmeyiz” şeklinde konuştu.

DEVLETİN DİNİ ADALETTİR

Sözlerini sürdüren Çeker, “İlkemiz ekmek için kavgamızdır. Biz emek ve ekmeğin yüce bir değer olduğuna, çalışanın alın terinin karşılığının tam olarak verilmesi gerektiğine inanırız. Bunun içindir ki nerede bir hak gaspı, çalışanın emeğinin dikilen bir göz varsa onu karşısında durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Çalışanın hakkının ve hukukun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. “Devletin dini adalettir” diyerek kamuda adaletin sağlanması için mücadele edeceğiz. Resmi başvurularımızla sorunları çözüm istedik. Açtığımız davalarla hukuksuzluklara dur dedik. Mazlumun yanında zalimin karşısında olmayı ilke edindik. Asla dilsiz şeytan olmadık” dedi.

HAKKIN VE HAKLININ YANINDA

Çeker açıklamasının devamında, “Toplu sözleşme masasında yetkili konumda olmasak da, üyelerimizden aldığımız güçlü ve destekle işyerlerinde etkili sendikacılık yapmaya devam edeceğiz. Kentimizde bulunan kamu sağlık kurumlarının çalışanlarının huzurlu ve kaygısız bir ortamda görev yapmaları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve iş güvenliklerinin teminat altına alınması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Kongremizden sonrada devam ettiğimiz yolda inandığımız ilkelerden taviz vermeyip, dosdoğru yürüyeceğiz. Hakkın ve haklının yanında olacağız. Hiç kimsenin bundan zerre kadar şüphesi olmasın. Sağlık çalışanları olmak üzere, tüm kamu çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve sistemin getirdiği ağır sorumluluklar altında ezilenlerin gür sesi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DEVLET ADINA HAREKET ETSİNLER

Çeker konuşmasını, “Sendikamız, farklı dünya görüşlerine sahip, her yelpazeden insanın olduğu milli ve manevi değerlere bağlı, milli gelirden payına düşeni alma noktasında gayret sarf eden bir emek örgütüdür. Dün olduğu gibi bundan sonrada sağlık çalışanlarından yana, mazlumdan ve mağdurdan yana olmayı sürdürecektir. Bizim görevimiz, sağlık çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmektir. Bütün gayretimizin, inancımızın bu yönde olduğu bilinmelidir. Anayasa, kanun, 657 sayılı Devlet memurları kanunu, yönetmelik, yönerge ve genelgeleri yok hükmünde sayan liyakatsiz ve ehliyetsiz idarecilerle hukuki mücadelemiz devam edecektir. Bu tür idarecilerin mağduriyet yaşamamaları için kendilerine tavsiyemiz. Birileri adına değil devlet adına hareket etsinler, kanunlardan ayrılmasınlar. Türk Sağlık Sen gerçek sendikacılığın tek ve doğru adresi olmaya devam edecektir” açıklamalarında bulundu.