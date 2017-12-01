Doğan, Arakanlı çocuklarla

Arakan ’daki zulümden kaçarak Bangladeş’deki kamplarda yaşayan mültecileri ziyaret edip çocukları muayene etmek için İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği ve Memur-Sen ile birlikte yola çıkan Başkan Doğan, bu ülkeye ulaştı. Bangladeş’deki Arakanlı mültecilerin kaldığı kampları ziyaret ederek 3 gün boyunca bölgede kalacak olan Doğan, mülteciler için alış veriş yaptı. Başkan Doğan, Bangladeş’in Hint Okyanusuna yakın bir bölgesindeki çarşısında mülteciler için alışveriş yaptığı sırada, diğer çocukların da taleplerini kırmadı ve onlara da hediyeler aldı. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan , “Bangladeş’te Arakanlı kardeşlerimize maddi ve manevi destek için buraya geldik. Mülteci kampındaki Arakanlı kardeşlerimiz için alışveriş yapıyorduk ama buradaki çocuklarımızı görünce dayanamadık onlara da alışveriş yapmaya başladık.

YARDIM ETMEK BOYNUMUZUN BORCU

İzmit Belediyesi olarak mülteci kardeşlerimize 100 bin liralık maddi desteğin yanı sıra manevi destekte de bulunacağız.Dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşlerimize yardım etmek boynumuzun borcu, dinimizin de emridir. Ben buraya iki kimlikle geldim. Bir tanesi bizim inancımız ve tarihi misyonumuz olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Belediye Başkanı kimliği diğeri ise Müslüman bir doktor olmam” diye konuştu