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Ertuğrul Akalın, adaylıktan çekildi!

Ertuğrul Akalın, CHP Gölcük ilçe başkanlığı adaylığından çekildi!

CHP Gölcük İlçe Örgütü’nün 2 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da Melisa Düğün Salonu ’nda gerçekleştireceği kongrede mevcut başkan İsmet İşeri’nin karşısına eski Değirmendere Belediye Başkanı Ertuğrul Akalın aday olarak çıkacağını duyurmuştu. Akalın gazetemize yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini söyledi.

YETERLİ DESTEĞİ GÖREMEDİK

Adaylıktan çekildiğini söyleyen Eski Değirmendere Belediye Başkanı Ertuğrul Akalın, “Adaylığımızı açıklamıştık ancak parti içinden yeterli desteği göremedik. Ayrıca parti içinde de ortam gerilmeye başlamıştı. Bu sürece zarar vermemesi açısından adaylıktan çekiliyorum. Sağlıklı bir kongre olması açısından bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Bu şartlarda gergin ortama malzeme olmak istemem” diye konuştu.

Bugün 11:41 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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