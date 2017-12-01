Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu’ndan Erasmus K201 projesi

Projenin amacı boşanmış ve ayrı yaşayan anne babaların çocuklarının sanat ve drama etkinlikleri ile kendilerini özgürce ifade edebilmeleri için duygusal destek sağlamak ve başarılarını artırmak olduğunu söyleyen Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu Müdürü İsa Dede eğitimin Romanya'da başlayacağını söyledi.

2 YIL SÜRECEK

Bunun için de Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu Müdürü İsa Dede ve İngilizce Öğretmeni Gülsün Arslan Erasmus+KA201 projesi kapsamında toplantı için Romanya'nın Sibiu kentine gitti . 2 yıl sürecek projenin koordinatörü Romanya'dan Scoala Gimnaziola adlı okul. Ortak okullar ise Polonya'dan Zespol Szkol,Slovakya'dan Zaklodna Skola,Letonya'dan İzglitibas İnovatiju Parneses centrs ve Makedonya'dan Hristijan Karposh.