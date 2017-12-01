Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:53 TSİ- Gündem

6 personel her ay ödüllendiriliyor

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü disiplinli ve başarılı çalışmalarından dolayı her ay tespit edilen 6 elemanını ödüllendiriyor.

Çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla başlatılan “Ayın Personeli” uygulaması Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde devam ediyor. Mesai içerisinde gösterdikleri çalışmaları sayesinde işlerinde başarılı oldukları gözlenen, bölgelerindeki vatandaşlardan da olumlu tepkiler alan personeller her ay Temizlik İşleri Müdürlüğü garajında Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ’ın talimatıyla düzenlenen ikramlı mini bir programla ödüllendiriliyor. Görevi esnasında Başiskele halkı için özveriyle çalışan ve disiplinli iş anlayışı ile arkadaşlarına örnek teşkil eden, başarılı işçilerin ödüllendirilmesine önümüzdeki aylarda da devam edilecek.

Bugün 11:53 TSİ - Gündem

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Her köye bir fırın mask
Her köye bir fırın
6 personel her ay ödüllendiriliyor mask
6 personel her ay ödüllendiriliyor
Doğan, Arakanlı çocuklarla mask
Doğan, Arakanlı çocuklarla
3 ilçede elektrikler kesilecek mask
3 ilçede elektrikler kesilecek
Üst geçitten şelaleler akıttı mask
Üst geçitten şelaleler akıttı
Kartepe Belediyesi'ne ödül mask
Kartepe Belediyesi'ne ödül
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Kocaeli'de otomobilde erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli'de otomobilde erkek cesedi bulundu
Güvenç Kurtar’ın acı günü! mask
Güvenç Kurtar’ın acı günü!
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
Adapazarı-İzmit yolu 2 Aralık'a kadar trafiğe kapalı mask
Adapazarı-İzmit yolu 2 Aralık'a kadar trafiğe kapalı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR