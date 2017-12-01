Çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla başlatılan “Ayın Personeli” uygulaması Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde devam ediyor. Mesai içerisinde gösterdikleri çalışmaları sayesinde işlerinde başarılı oldukları gözlenen, bölgelerindeki vatandaşlardan da olumlu tepkiler alan personeller her ay Temizlik İşleri Müdürlüğü garajında Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ’ın talimatıyla düzenlenen ikramlı mini bir programla ödüllendiriliyor. Görevi esnasında Başiskele halkı için özveriyle çalışan ve disiplinli iş anlayışı ile arkadaşlarına örnek teşkil eden, başarılı işçilerin ödüllendirilmesine önümüzdeki aylarda da devam edilecek.
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6 personel her ay ödüllendiriliyor
Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü disiplinli ve başarılı çalışmalarından dolayı her ay tespit edilen 6 elemanını ödüllendiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz