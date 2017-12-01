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Bugün 11:56 TSİ- Asayiş

Dizi yıldızı hırsız çıktı!

Körfez'de bir eve girerek hırsızlık yapan dizi oyuncusu güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre, ’Payitaht Abdülhamid’ dizisinin oyuncusu olduğu öğrenilen G.G. (35), Kocaeli ’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesinde, penceresini açarak girdiği bir evden 2 adet dizüstü bilgisayar, 30 paket sigara , içerisinde 200 TL ve kredi kartlarının bulunduğu bir çantayı çalarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarından şahısın eşkalini tespit etti. Hırsızın kimliğini belirlemek için çalışmalara başlayan polisler, diziyi izlerken tesadüf eseri G.G.‘nin oynadığını fark etti. Zanlının dizide padişahın koruması olduğunu fark eden polis ekipleri İzmit Seka Park’ta bulunan sete giderek, zanlıyı çıkışta yakaladı. Gözaltında alınarak Kocaeli emniyeti Asayiş Şube’ye getirilen G.G. işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne götürüldü.

Bugün 11:56 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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