Kocaeli 'de yürütülen terörle mücadele soruşturmaları kapsamında, aralarında HDP eski Kocaeli il başkanı İ.E., halen görev yapan parti bölge sorumlusu G.G., parti yöneticilerinden İ.E ile A.Y. terör örgütünün propagandasını yapma suçundan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından göz altına alındı. HDP yöneticileri İ.E., A.Y., G.G., ve A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne götürüldü.
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Kocaeli'de PKK operasyonu: 4 kişi adliyede
Kocaeli’de yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında, terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla 1'i eski, 4 HDP yöneticisi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz