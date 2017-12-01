Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:10 TSİ- Siyaset

Cemil Yaman'a önemli görev

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonuna seçildi.

2015 yılından bu yana TBMM İçişleri Komisyonunda görev yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın içinde bulunduğu komisyonun başkanlığını Şanlıurfa Milletvekili Celalettin Güvenç, başkan vekilliğini AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Komisyon Sözcülüğünü AK Parti Konya Milletvekili Musfata Baloğlu, Komisyonun katip üyeliğini AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider yapacak.

Bugün 12:10 TSİ - Siyaset

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Torku Döner’e CHP’den ziyaret mask
Torku Döner’e CHP’den ziyaret
CHP'de başkanlık yarışı başlıyor! mask
CHP'de başkanlık yarışı başlıyor!
Radiye Sezer Katırcıoğlu'na önemli görev mask
Radiye Sezer Katırcıoğlu'na önemli görev
Serdar Kaman resmen il başkanı! mask
Serdar Kaman resmen il başkanı!
Sami Çakır'a önemli görev mask
Sami Çakır'a önemli görev
Bakandan “kış lastiği” uyarısı: Yarın itibariyle takılacak mask
Bakandan “kış lastiği” uyarısı: Yarın itibariyle takılacak
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Kocaeli'de otomobilde erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli'de otomobilde erkek cesedi bulundu
Güvenç Kurtar’ın acı günü! mask
Güvenç Kurtar’ın acı günü!
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
Adapazarı-İzmit yolu 2 Aralık'a kadar trafiğe kapalı mask
Adapazarı-İzmit yolu 2 Aralık'a kadar trafiğe kapalı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR