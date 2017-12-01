2015 yılından bu yana TBMM İçişleri Komisyonunda görev yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın içinde bulunduğu komisyonun başkanlığını Şanlıurfa Milletvekili Celalettin Güvenç, başkan vekilliğini AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Komisyon Sözcülüğünü AK Parti Konya Milletvekili Musfata Baloğlu, Komisyonun katip üyeliğini AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider yapacak.
Bugün 12:10 TSİ- Siyaset
Cemil Yaman'a önemli görev
AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonuna seçildi.
Bugün 12:10 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz