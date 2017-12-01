Kocaelili lise öğrencileri, yeni sınav sistemini Sait Gürsoy’dan dinledi

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen seminerde Eğitim Danışmanı Sait Gürsoy, Kocaelili lise öğrencilerine, yeni Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında önemli bilgiler verdi. Seminerde, temel yeterlilik testi ve alan testleri olmak üzere iki farklı oturumdan oluşan yeni sınav sistemi, puan hesaplaması, ek puan uygulamaları gibi kritik konular ele alındı. Yeni ve eski sistem karşılaştırması yapılarak, öğrencilerin avantaj ve dezavantajları değerlendirildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tüm detaylarıyla ele alındı

Yeni Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) detaylarıyla aktaran Gürsoy, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı iki oturumda yapılacak. 23 Haziran Cumartesi saat 10:00’da ilk oturumda Temel Yeterlilik Sınavı uygulanacak. Bu sınavda Türkçe ve Temel Matematik ile ilgili sorular yer alacak. 40 Türkçe sorusunun yanısıra, Sosyal Bilimler’den Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü’nden 5’er soru olacak. Temel Matematik’te 40 sorunun yanı sıra, Biyoloji’den 6, Fizik ve Kimya’dan 7’şer soru sorulacak. Toplam 120 soru için öğrencilere 135 dakika verilecek. Türkçe Testi’nde; sözel alanlardaki yeterlilikler esaslı, diğer sosyal bilimler dersleriyle de ilişkili olarak Türkçe’yi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecek. Temel Matematik Testi’nde; sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı, diğer fen bilimleri dersleriyle de ilişkili olarak temel matematik ve bilim kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecek” dedi.

Okulun size sunduğu fırsatları araştırın

İkinci oturumla ilgili olarak Gürsoy; “24 Haziran Pazar günü saat 10:00’da 2. Oturum, alan sınavı yapılacak. Bu sınavda 40 Matematik, 40 Fen Bilimleri, 40 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, 40 Sosyal Bilimler 2’den soru gelecek. Sınavın süresi 180 dakika olacak” dedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ortaöğretim kazanımlarını ve sürecini odağına aldığını belirten Sait Gürsoy, yeni sınav sisteminin daha sade ve kolay anlaşılabilir olduğunu belirtti. Yeni sınav sistemine adapte olmalarının önemini vurgulayan Gürsoy öğrencilere, “Sizler, çağın yeniliklerini yakalayarak, iş dünyasının taleplerini dikkate almalısınız. Her şeyden önce kendi seveceğiniz meslekleri tercih etmelisiniz. Seçeceğiniz okulların akademik kadrolarını, uluslararası olanaklarını, sosyal yaşamını, kulüplerini, kariyer merkezinin sunduğu imkanları ve yüksek lisans fırsatlarını araştırmalısınız” dedi.