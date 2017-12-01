Süper Amatör Lig’de ikinci yarı heyecanı başlıyor!

NUSRETİYESPOR- İHSANİYE (14.00 - DERBENT)

Süper Amatör Lig A Grubu’nun ilk yarısını lider bitiren Nusretiyespor, grubun ters takımlarından İhsaniyespor’u konuk edecek. 22 puanlı Nusretiye 10 maçta sonunda 6 galibiyet ve 4 de beraberlik elde etti. Her türlü sürprize açık bir takım olan 10 puanlı İhsaniyespor ise 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Derbent Stadı’ndaki zorlu maç 14’te başlayacak.

DENİZLİKÖYÜ - KOCAELİ GÜNEŞ (14.00 - METİN OKTAY

Zirve takipçilerinden 3. sıradaki Kocaeli Güneşspor, kendisine çok ters gelen Denizliköyüspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeşil Siyahlılar 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece bir yenilgi ile 19 puan topladı. Sondan dördüncü sıradaki Gebze Denizliköyü ise 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 11 puanda. Saat 14’te başlayacak olan maç Gebze Metin Oktay Stadı’nda oynanacak.

HEREKE YILDIZ – ÇINARLI (15.30 - HEREKE ERKİN AKKAŞ)

Hereke Yıldız ve Çınarlı… Kadere bakın. Bir zamanlar BAL’da yer alan iki takım, Süper Amatör Lig A Grubu’nda karşılaşıyor. Çınarlıspor 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İlk yarıda 15 puan topladı. Düşmeme mücadelesi veren hata lüksü olmayan Hereke Yıldızspor ise 10 maçta 2 galibiyet, 8 yenilgi aldı. Hereke’deki maç.30’da başlayacak.

SEKA DOĞAN - DİLİSKELESİ (16.00 - KAVAKLI STADI)

Son sırada yer alan Seka Doğanspor adeta veda maçları oynuyor. 10 maçta sadece 2 beraberlik alabilen 2 puanlı takım, 8 maçtan üzgün ayrıldı. Rakibi Diliskelesi ise üst sıralardan kopmak istemiyor. Dilovası temsilcisi 10 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle ilk yarıda 14 puan topladı. Mücadele 16’da başlayacak ve Kavaklı Stadı’nda oynanacak.

DERBENT –ARAPÇEŞME (16.00-DERBENT)

Lideri takip eden ve büyük fırsatlar kaçıran Derbentspor, 4. sıradaki Arapçeşme ile karşılaşıyor ve bu iki takım arasındaki puan farkı sadece iki. 19 puanlı Derbent 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 4. sıradaki Arapçeşme ise 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Derbent Stadı’ndaki zorlu saat 16’da başlayacak. Tavşantepespor ise haftayı bay geçecek.