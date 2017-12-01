1. Küme C Grubu’nda zirve mücadelesi!

LİDER BEKİRDERE, KİRAZPINAR’I KONUK EDİYOR

Grupta lider Bekirdere ile takipçisi üç puan gerideki Kirazpınar Cephanelik’te kapışıyor. 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan ve yenilgisi bulunmayan Bekirderespor 20 puana sahip. Takipçisi Gebze ekibi Kirazpınar ise 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 17 puana sahip. Saat 15’te başlayacak maçtaki skor çok merak ediliyor.

ENFES MAÇ YUVACIK – KARAMÜRSEL !

Günün bir diğer zirve adayı takımlarının buluşmasında da Karamürselspor ile Yuvacıkspor karşı karşıya gelecek. 3. Sıradaki Karamürsel 8 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 17 puanda bulunuyor. Ev sahibi 4. sıradaki Yuvacıkspor ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puanda yer alıyor. Bu maç da saat 15’te Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda başlayacak.

ALTTAKİLER NE YAPACAK?

Art arda sıralanan 5. Çayırova Fatih ile 6. İzmit Yenimahalle karşı karşıya geliyor. Çayırova ekibi 12, Yenimahalle ise 10 puanda. Zorlu mücadele Avni Kalkavan Stadı’nda saat saat 17’de başlayacak Sahaya çıkıp çıkmayacağı belli olmayan eksi 3 puanlı Akmeşe ile 8 puanlı Derince Birlik, Derince Suni Çim Stadı’nda karşılaşacak ve maç saat 17’de başlayacak.