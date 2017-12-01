Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:29 TSİ- Spor

1. Küme C Grubu’nda zirve mücadelesi!

Kocaeli 1. Amatör Küme Futbol Ligi C Grubu’nda yarın ilk 4 sıradaki takım birbiriyle müthiş maçlara çıkıyor.

BÜYÜT

LİDER BEKİRDERE, KİRAZPINAR’I KONUK EDİYOR

Grupta lider Bekirdere ile takipçisi üç puan gerideki Kirazpınar Cephanelik’te kapışıyor. 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan ve yenilgisi bulunmayan Bekirderespor 20 puana sahip. Takipçisi Gebze ekibi Kirazpınar ise 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 17 puana sahip. Saat 15’te başlayacak maçtaki skor çok merak ediliyor.

ENFES MAÇ YUVACIK – KARAMÜRSEL !

Günün bir diğer zirve adayı takımlarının buluşmasında da Karamürselspor ile Yuvacıkspor karşı karşıya gelecek. 3. Sıradaki Karamürsel 8 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 17 puanda bulunuyor. Ev sahibi 4. sıradaki Yuvacıkspor ise 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puanda yer alıyor. Bu maç da saat 15’te Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda başlayacak.

ALTTAKİLER NE YAPACAK?

Art arda sıralanan 5. Çayırova Fatih ile 6. İzmit Yenimahalle karşı karşıya geliyor. Çayırova ekibi 12, Yenimahalle ise 10 puanda. Zorlu mücadele Avni Kalkavan Stadı’nda saat saat 17’de başlayacak Sahaya çıkıp çıkmayacağı belli olmayan eksi 3 puanlı Akmeşe ile 8 puanlı Derince Birlik, Derince Suni Çim Stadı’nda karşılaşacak ve maç saat 17’de başlayacak.

Bugün 12:29 TSİ - Spor

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kürşat’tan komando kardeşine ziyaret mask
Kürşat’tan komando kardeşine ziyaret
Serter Keskin UEFA B diplomasını aldı mask
Serter Keskin UEFA B diplomasını aldı
İzmit Belediye’nin rakibi Çankaya mask
İzmit Belediye’nin rakibi Çankaya
Engelleri Hep Birlikte Kaldıralım! mask
Engelleri Hep Birlikte Kaldıralım!
Karacabey hoca değişikliği sonrası yenilmedi mask
Karacabey hoca değişikliği sonrası yenilmedi
Hava mis, bilet daha ucuz! mask
Hava mis, bilet daha ucuz!
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Kocaeli'de otomobilde erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli'de otomobilde erkek cesedi bulundu
Güvenç Kurtar’ın acı günü! mask
Güvenç Kurtar’ın acı günü!
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
Adapazarı-İzmit yolu 2 Aralık'a kadar trafiğe kapalı mask
Adapazarı-İzmit yolu 2 Aralık'a kadar trafiğe kapalı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR