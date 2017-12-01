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Bugün 12:31 TSİ- Spor

Arslanbey’in rakibi: Çubuklu Bala

Kocaeli 1.Amatör Küme Futbol Ligi D Grubu’nda, Cumartesi mesaisinde 4 maç var. Lider Arslanbey, son haftaların çıkıştaki takımı Çubuklu Bala’ya konuk olacak.

MAÇ CEPHANELİK’TE

1. Amatör Lig D Grubu lideri, 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgisiz 22 puanlı Arslanbey, Play-Off kovalamaya çalışan son haftaların çıkıştaki takımı Çubuklu Bala ile karşı karşıya geliyor. Çubuklu Bala maç öncesi 9 puana sahip. Cephanelik Stadı’ndaki maç saat 17’de başlayacak.

VİN-SAN’DA NEFİS MAÇ!

Lider takipçisi Yuvam İzmitspor, Play-Off takipçilerinden İzmit Sanayispor ile karşı karşıya gelecek. Yuvam İzmit 8 maçta 6 galibiyet, 2 yenilgiyle 18 puan topladı ve ikinci sıraya yerleşti. Hakan Uygur’un çalıştırdığı İzmit Sanayispor ise 4. sırada ve 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ile 11’e ulaştı. Bu maç da saat 17’de başlayacak Vinsan Suni Çim Stadı’nda oynanacak.

AŞAĞIDAKİLER İÇİN ZOR MAÇLAR

Taşköprü Birlikspor 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle 7 puan toplayabildi ve alt sıralara inmemeye çabalıyor. Gebze Beşköy ise son sırada ve 5 puana sahip. 16.00’da başlayacak maç Gebze Metin Oktay Stadı’nda oynanacak. Sondan üçüncü ile ikincisinin mücadelesi de merak ediliyor. 2.Küme’ye düşmeme mücadelesi veren iki takım Şekerpınar GB ve Çamçukur, Şekerpınar’da kapışacaklar. Bu maçın da başlama saat17.00.

Bugün 12:31 TSİ - Spor

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