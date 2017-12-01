Kış lastiğine yoğun ilgi: Satışlar yüzde 80 arttı

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlayacağı 1 Aralıkla ilgili kullanıcılarına çağrıda bulunan n11 .com Yılın En Uğurlu Kampanyası 11.11 dahilinde 1 gün içinde 17 bin adet lastik satışı gerçekleştirdi. Satılan lastiklerin yüzde 70inin kış lastiği olduğu gözlendi. 11.11de alınan lastik siparişlerinin yüzde 564ü mobilden gelirken günün ilk 15dksında 2 binin üzerinde lastik satıldı. Lastik satışlarında geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre yüzde 80 oranında artış gözlendi.

7 BİN KIŞ LASTİĞİ

n11.com Michelin Goodyear Pirelli Dunlop Lassa Bridgestone Continental Nokian Syron Sava Roadstone ve Kumho gibi markaları içeren 7 bini kış lastiği olmak üzere toplamda 20 bin lastik seçeneğini kullanıcıların beğenisine sunuyor. n11.comdaki lastik satışlarındaki B C ve D segmenti araç lastiklerinin toplam lastik satışındaki oranı yüzde 75 olarak ön plana çıkıyor. 50 ve üzerinde marka ile binek araçlar ve motosiklet lastiğinden iş makinası lastiğine kadar birçok çeşit sunan n11.com 81 ilde 600 noktada montaj hizmeti sunuyor.