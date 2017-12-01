By Unlu ve Empa Mühendislik’ten gol şov

ÇELİKSOYDAN DA EŞLİK ETTİ

Geçtiğimiz ay faaliyetlerine başlayan, İzmit Anıt Park yanı, Dolphin AVM karşısında yer alan By Unlu Kafe Restoran ve Empa Mühendislik firması personelinin haftalık halı saha heyecanı devam ediyor. Bu hafta Tutku Çim Halı Tesisleri’nde bir araya personel bir birinden güzel gollere imza attı. İki işletmenin de sahibi olan Fatih Özer ile Faruk Özer kardeşlere, yakın arkadaşı Mustafa Çelisysoydan da eşlik etti.

ÇOK NEZİH BİR MEKAN

Son derece nezih bir mekan kuran ve önümüzdeki günlerde resmi açılışını yapacak olan By Unlu Kafe sahipleri Fatih – Faruk Özer kardeşler stresli iş ortamından uzaklaşmak için personelin kaynaşmasını amaç edindiklerini ifade ettiler ve her hafta böylesi maçlara devam edeceklerini ifade ettiler. Öte yandan eski futbolcu Fatih Özer ilimiz spor medyasını da yeni mekanlarına davet ederken, spor medyası ile maç yapmak istediklerini belirtti.