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Bugün 12:42 TSİ- Spor

Derincespor yıllar sonra suni çimde

BAL 11. Grup temsilcilerimizden Derincespor, bu sezonki maçlarını 17 Ağustos Stadı’nda oynuyordu.

Ancak bu stadın zemininin oldukça bozulması üzerine Sarı Lacivertliler stat değiştirdi. Buna göre DerincesporPazar günkü Kartal Bulvar maçını Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynayacak ve mücadele saat 2’de başlayacak. Derince ekibi maçlarını önceki 3 sezon İsmetpaşa Stadı’nda oynamış, daha önce ise Derince doğal çim stadında ter dökmüştü. Böylece Derincespor uzun yıllar sonra ilk kez resmi iç saha maçını suni çimde oynayacak.

Bugün 12:42 TSİ - Spor

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