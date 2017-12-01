Ancak bu stadın zemininin oldukça bozulması üzerine Sarı Lacivertliler stat değiştirdi. Buna göre DerincesporPazar günkü Kartal Bulvar maçını Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynayacak ve mücadele saat 2’de başlayacak. Derince ekibi maçlarını önceki 3 sezon İsmetpaşa Stadı’nda oynamış, daha önce ise Derince doğal çim stadında ter dökmüştü. Böylece Derincespor uzun yıllar sonra ilk kez resmi iç saha maçını suni çimde oynayacak.
Bugün 12:42 TSİ- Spor
Derincespor yıllar sonra suni çimde
BAL 11. Grup temsilcilerimizden Derincespor, bu sezonki maçlarını 17 Ağustos Stadı’nda oynuyordu.
Bugün 12:42 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz