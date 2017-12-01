2017-2018 sezonunda Üniversiteler 1. Ligi B Grubu’nda mücadele edecek olan Yeşil Siyahlıların rakibi Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Pamukkale Yıldızları olacak. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Sahası’ndaki maç yarın (Cumartesi) saat 1’de başlayacak. Temsilcimiz grubunda Düzce, Namık Kemal, Pamukkale ve Okan Üniversitesi ile mücadele edecek.
Bugün 12:43 TSİ- Spor
Kocaeli Sharks ilk maçına çıkıyor
Ünilig Korumalı Futbol Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Sharks sezonun ilk maçına çıkıyor.
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Bugün 12:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz