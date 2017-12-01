Kocaeli Sharks ilk maçına çıkıyor

2017-2018 sezonunda Üniversiteler 1. Ligi B Grubu’nda mücadele edecek olan Yeşil Siyahlıların rakibi Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Pamukkale Yıldızları olacak. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Sahası’ndaki maç yarın (Cumartesi) saat 1’de başlayacak. Temsilcimiz grubunda Düzce, Namık Kemal, Pamukkale ve Okan Üniversitesi ile mücadele edecek.