Güneşspor Başkanı Nebil Uzun ziyarette Balkan ve Atmaca’ya Güneşspor forması hediye ederken “Erdinç bey ve Haluk Bey’e kulübümüze olan inançları ve desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. Amatör kulüplerin ayakta kalabilmek için sponsor ihtiyacı olduğu tartışılmaz bir gerçek. Bu nedenle kendileriyle olan sponsorluk anlaşmamızın manevi bir değeri de var” dedi.
Bugün 12:44 TSİ- Spor
Güneşspor’dan ziyaret
Kocaeli Güneşspor, forma sponsorlarından Lezita Piliç’in Kocaeli Distribütörü olan Atmaca Tavukçuluk’un ortakları Erdinç Balkan ve Haluk Atmaca’yı ziyaret etti.
Bugün 12:44 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz