Güneşspor’dan ziyaret

Güneşspor Başkanı Nebil Uzun ziyarette Balkan ve Atmaca’ya Güneşspor forması hediye ederken “Erdinç bey ve Haluk Bey’e kulübümüze olan inançları ve desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. Amatör kulüplerin ayakta kalabilmek için sponsor ihtiyacı olduğu tartışılmaz bir gerçek. Bu nedenle kendileriyle olan sponsorluk anlaşmamızın manevi bir değeri de var” dedi.