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Bugün 12:45 TSİ- Spor

Yüzücülerimiz barajı geçti

Yüzücülerimiz barajı geçti...

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 25-26 Kasım tarihlerinde İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzu’nda yapılan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge Yüzme yarışlarına Gölcük Belediyespor Kulübü 3 sporcuyla katıldı. İpek Sezer, Eren Gölbaşı ve Mustafa Kağan Çetin toplam 10 yarışta baraj geçmesini bildi. Baş Antrenör Kadir Doğan sporcularını kutlarken yüzücülerimiz İstanbul, Gaziantep, Sinop ve Muğla ’da yapılacak yarışlara katılmaya hak kazandılar.

Bugün 12:45 TSİ - Spor

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