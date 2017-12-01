DP'li belediye başkan adayı İYİ Parti'ye geçti

2014 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den (DP) İzmit Belediye Başkan adayı olan ve daha önceki yıllarda da partide emek veren esnaf Muhammet Ertürk, İYİ Parti 'ye geçti. Dün Serdar Kaman, il başkanlığının resmileşmesi için Ankara 'ya gitti . Kaman'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Ertürk'ün İYİ Parti'de görev alacağı konuşuluyor. Diğer yandan ise DP Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül,Muhammet Ertürk’ün henüz partiden istifa etmediğini söyleyerek “Muhammet Ertürk’ten bugün için telefon bekliyorum. Ancak şuana kadar bize gelen istifa yok. Muhammet Ertürk’ün de Serdar Kaman’ın da mayası bizden. Bizim partimizi siyaset okuluna çevirdiler. Bıraksınlar meyveleri almayı, ağacın gölgesi burada. İşi ehline versinler, biz yönetim ülkeyi” dedi.