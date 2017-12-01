Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yatmakta olan Remziye Berber adında bir hastaya A RH - Negatif kan Trombosit gerekmektedir. Kan vermek isteyenler Hastanenin kan bankasına Remziye Berber adına kan verebilir 0544 353 88 25 numaradan da Emel Berbere ulaşabilirler.
Bugün 12:56 TSİ- Sağlık
Acil A RH negatif kana ihtiyaç var!
Kocaeli'de acil A RH (-) negatif kana ihtiyaç var!
Bugün 12:56 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz