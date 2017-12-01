Acil A RH negatif kana ihtiyaç var!

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yatmakta olan Remziye Berber adında bir hastaya A RH - Negatif kan Trombosit gerekmektedir. Kan vermek isteyenler Hastanenin kan bankasına Remziye Berber adına kan verebilir 0544 353 88 25 numaradan da Emel Berbere ulaşabilirler.