İzmit D-100 Karayolu Kandıra sapağı mevkiinde büyük indirimler yapılacağı açıklanan teknoloji mağazasının açılışına gelen vatandaşlar, izdihama neden oldu . Saat 10.00’da kapıları açılan mağazadaki indirimli ürünler için elen yüzlerde vatandaş, içeri girmekte zorluk yaşadı. Kapıların açılmasıyla indirimli ürünler reyonlarına hücum eden müşteriler, ürünleri dakikalar içerisinde tüketti. İndirimli ürünlerden zor da olsa almayı başaran müşteriler, kasalardaki yoğunluk nedeniyle ödeme yapmak için ise saatlerce beklemek zorunda kaldı.
Bugün 12:59 TSİ- Ekonomi
Mağaza açılışında izdiham çıktı!
İzmit'te ilçesinde bir teknoloji mağazasının açılışında büyük indirim için gelen yüzlerce kişi izdihama neden oldu. Mağazada kasalar kilitlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz