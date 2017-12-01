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1 ayda zehir tacirlerine ağır darbe!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının aylık bilançosu açıklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının son 1 ayda yapmış olduğu başarılı uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 1 Kasım ve 30 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 152 kilo 442.44 gram esrar, 47.02 gram metamfetamin, 94 kilo eroin, 81.76 gram sentetik uyuşturucu, 382 adet uyuşturucu hap ve 9.02 gram kokain ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda ise 18 kilo 586 gram kubar esrar, 18 gram esrar, 1 gram kokain ele geçirdi.

Bugün 13:11 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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