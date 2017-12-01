Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının son 1 ayda yapmış olduğu başarılı uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 1 Kasım ve 30 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 152 kilo 442.44 gram esrar, 47.02 gram metamfetamin, 94 kilo eroin, 81.76 gram sentetik uyuşturucu, 382 adet uyuşturucu hap ve 9.02 gram kokain ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda ise 18 kilo 586 gram kubar esrar, 18 gram esrar, 1 gram kokain ele geçirdi.
Bugün 13:11 TSİ- Asayiş
1 ayda zehir tacirlerine ağır darbe!
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının aylık bilançosu açıklandı.
Bugün 13:11 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz