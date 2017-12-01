Bizim gençler Sivas’a bileniyor!

Sivas’ı bekleyen Kırmızı Beyazlılar yoğun bir antrenman programını geride bıraktı.

EMRECAN ZOR

İlk gün çift antrenman yapan Kırmızı Beyazlılar sabah salonda kuvvet, öğleden sonra da teknik ve taktik antrenman yaptı. Takım önceki gün ise Alpaslan Türkeş Stadı’nda, Sivas maçının provasını gerçekleştirdi. Oldukça tempolu geçen maçta futbolcuların hırs ve mücadelesi yüksekti. Bu arada Kocaeli Birliksporda Emrecan’ın sakatlığı can sıkıyor. Önceki gün düz koşu yapan başarılı ofans oyuncusunun forma giymesinin zor olduğu ifade edildi.

HAKEM KARAOĞLAN

Zorlu maçı Sakarya ’dan B Klasman hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Murat Taşçıkar birinci yardımcı, İzmir ’den Uğur Önay da ikinci yardımcı hakem olacak. Karaoğlan kariyerinde 19’u 2. Lig maçı olmak üzere 95 maç yönetti. Bu maçların 47’sini ev sahibi, 23’ünü deplasman takımı kazanırken 25’i de beraberlikle sonuçlandı. Karaoğlan bu maçlarda 515 sarı, 36 da kırmızı kartına başvurdu.