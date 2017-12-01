Kaleci Antrenörü Fırat Çakmak, İzmitli genç kalecilerin pestilini çıkarırken o anlar Kocaeli Birlikspor Basın Yayın Sorumlusu Gönül Efe tarafından kaydedildi.
Bugün 13:15 TSİ- Spor
Uçtu uçtu kaleciler uçtu!
Kocaeli Birlikspor’da kaleciler önceki günkü antrenmanda resmen yüksek uçuştaydı.
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Bugün 13:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz