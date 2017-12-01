Başkan Ertan Demirhan mutlak kazanmak zorunda olduklarını belirtti ve “Rakibimizin düşme potasında olması bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Saha ve seyirci avantajımızı en iyi şekilde kullanıp İnegöl’ü mağlup etmek için elimizden geleni yapacağız. Üst sıralarda tutunmak ve sezonun ikinci yarısına bol kredi ile girmek istiyoruz. Özellikle iç sahada puan kaybına tahammülümüz yok” dedi.
Bugün 13:16 TSİ- Spor
Ertan Demirhan: Kazanmak zorundayız
BAL 11. Grup’taki temsilcilerimizden Başiskele Doğantepespor Pazar günü Bursa temsilcisi İnegöl Kurtuluş ile karşı karşıya gelecek.
Bugün 13:16 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz