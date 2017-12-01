Ertan Demirhan: Kazanmak zorundayız

Başkan Ertan Demirhan mutlak kazanmak zorunda olduklarını belirtti ve “Rakibimizin düşme potasında olması bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Saha ve seyirci avantajımızı en iyi şekilde kullanıp İnegöl’ü mağlup etmek için elimizden geleni yapacağız. Üst sıralarda tutunmak ve sezonun ikinci yarısına bol kredi ile girmek istiyoruz. Özellikle iç sahada puan kaybına tahammülümüz yok” dedi.