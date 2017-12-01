Menekşe’ye bu maç öncesi şok bir haber geldi. Karasu Kaymakamı Aziz Mercan başkanlığında toplanan Karasu İlçe Spor Güvenlik Kurulu, kaçarak Gebzespor taraftarlarının maç günü ilçeye alınmaması kararını aldı. Gerekçe olarak müsabakada olay çıkma ihtimalini gösteren Karasu İlçe Spor Kurulu’nun tutumu büyük tepki çekti.
Bugün 13:18 TSİ- Spor
Gebzespor şokta!
BAL 11. Grup’ta mücadele eden Gebzespor, Sakarya Karasuspor ile önemli bir maça çıkacak.
Bugün 13:18 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz