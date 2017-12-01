1453 Engelliler’den bir ilk!

MASRAFLARI ÇOK

2016 yılında İstanbul Başakşehir'de kurulan ve 2017 - 2018 Tekerlekli Sandalye Basketbol Liglerinde Bölgesel Lig A Grubu'nda yer alan 1453 Engelliler Spor Kulübü, masrafları karşılamak ve kulübe destek olmak isteyen bağışçılardan dijital para ile de bağış kabul edecek.

HESAPLAR İNTERNET SİTESİNDEN

Deplasman masrafları, tekerlekli sandalye, basketbol sandalyesi ve diğer giderlerin oldukça maliyetli olduğunu ifade eden 1453 Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemal Özçelik "Spor sandalyelerimiz kişiye özel yapım ve aktif sandalye olduğu için en uygun tekerlekli sandalye basketbol sandalyesi 15 bin liradan başlıyor. Bu ve diğer giderlerimizi karşılamak noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Coin hesaplarımız kulübümüzün internet sitesi www.1453esk.com’da yer alıyor” dedi.