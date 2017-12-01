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Her köye bir fırın

Körfez Belediyesi, köylerdeki yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Köylere yeni fırınların inşası ise devam ediyor.

Körfez Belediyesi, köylerde yaptığı köy fırınlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan köy fırınlarının inşası son olarak Dikenli Köyü ile devam etti. Vatandaşların gönül rahatlığıyla ortaklaşa kullanabileceği fırınlarda el yapımı ekmekler, yöresel yemekler yapılıyor.

ÖZEL TAŞ KULLANILIYOR

Köy fırınları bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde geniş katılımlı yemeklerde köylünün imdadına yetişiyor. Tek seferde onlarca tepsi ekmek pişirilebilen bu fırınlar kadınların işini de kolaylaştırıyor. Fırın kütüğü üzerine harman tuğla ile çift sıra ve ısı yalıtımlı kubbe örülüp üzeri bütün fırın alanını örtecek şekilde ahşap çatı ve kiremit örtü ile kaplanacak olan yeni fırınların yapımında da özel taş kullanılıyor.

Bugün 13:38 TSİ - Gündem

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