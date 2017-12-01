Her köye bir fırın

Körfez Belediyesi, köylerde yaptığı köy fırınlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan köy fırınlarının inşası son olarak Dikenli Köyü ile devam etti. Vatandaşların gönül rahatlığıyla ortaklaşa kullanabileceği fırınlarda el yapımı ekmekler, yöresel yemekler yapılıyor.
ÖZEL TAŞ KULLANILIYOR
Köy fırınları bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde geniş katılımlı yemeklerde köylünün imdadına yetişiyor. Tek seferde onlarca tepsi ekmek pişirilebilen bu fırınlar kadınların işini de kolaylaştırıyor. Fırın kütüğü üzerine harman tuğla ile çift sıra ve ısı yalıtımlı kubbe örülüp üzeri bütün fırın alanını örtecek şekilde ahşap çatı ve kiremit örtü ile kaplanacak olan yeni fırınların yapımında da özel taş kullanılıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz