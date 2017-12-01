ODTÜ KYÖD’te güzel kutlama

ODTÜ GV Özel KYÖD İlk ve Ortaokulu yönetici, öğretmen ve öğrencileri, Öğretmenler Gününü bir hafta boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı. İlk olarak tüm öğretmenlerin katılımıyla Pasha Palas Otel’de eğlenceli bir yemek düzenlendi, ardından KYÖD Sosyal Tesisleri’nde öğretmenler, aileleriyle birlikte kahvaltı yaptılar.

PASTA KESİLDİ

Kutlama zinciri ODTÜ KYÖD Okulları’nda devam etti. KYÖV Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Şerif Ünan başkanlığında, vakıf üyeleri ve öğretmenler okulda bir araya gelerek nezih mutlu ve hoş dakikalar yaşadılar. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri öğretmenlere hediyelerini takdim ettiler. Kurucu Temsilcisi Ufuk Topaloğlu’nun da bulunduğu kutlama, beraberce kesilen geleneksel “Öğretmenler Günü” pastasının kesilmesi ile sona erdi.

TÖREN DÜZENLENDİ

24 Kasım günü, ODTÜ KYÖD Okulları’nda düzenlenen törenle, öğretmenler öğrencileriyle birlikte “Öğretmenler Günü”nü çoşkuyla kutladılar. Başöğretmen Atatürk ve yaşamını yitiren öğretmenler anısına saygı duruşu ile başlayan tören, Okul Müdürü Sn Güler Telli'nin teşekkür konuşması ve okulun en genç öğretmeni Nurşah Eskiçırak’ın duygu ve düşüncelerini paylaşmasıyla devam etti. Öğretmenler günü kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece alan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören, öğrenci ve öğretmenlerin birlikte hazırlamış oldukları eğlenceli etkinlikler ve yarışmalarla, keyifli dakikalara sahne oldu.

PLAKET VERİLDİ

Meslekte 20. yılını dolduran İngilizce Zümre Başkanı Derya Yıldız'a, 10 yılını dolduran İngilizce öğretmenleri Görkem Arbak Bilek ve Larisa Beste Kayretli’ye alkışlar eşliğinde plaketleri verildi. Gün boyunca okula mezunlar ziyarete geldiler. Duygu dolu kucaklaşmaların yaşandığı günün sonunda Okul Aile Birliği üyeleri, öğretmenler için hazırlattıkları çiçek ve çikolataları takdim ettiler.