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Bugün 13:44 TSİ- Ekonomi

İhracatımız yüzde 9 arttı 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı ekim ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 942 milyon dolar oldu.

Aynı dönemdeki ithalat miktarı ise yüzde 25 oranında artış gösterdi. Toplam ithalat miktarı ise 21 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti.

697 MİLYON DOLAR İHRACAT

Ülkemizin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya , en fazla ithalatın gerçekleştiği ülke ise Çin oldu . Kocaeli ise söz konusu ekim ayı içinde ihracat yüzde 20.7, ithalat ise yüzde 79.2 oranında artış gösterdi. İlimizin ekim ihracatı 697 milyon 426 bin dolar, ithalat ise 1 milyar 193 milyon 719 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bugün 13:44 TSİ - Ekonomi

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