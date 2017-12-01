İhracatımız yüzde 9 arttı 

Aynı dönemdeki ithalat miktarı ise yüzde 25 oranında artış gösterdi. Toplam ithalat miktarı ise 21 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti.

697 MİLYON DOLAR İHRACAT

Ülkemizin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya , en fazla ithalatın gerçekleştiği ülke ise Çin oldu . Kocaeli ise söz konusu ekim ayı içinde ihracat yüzde 20.7, ithalat ise yüzde 79.2 oranında artış gösterdi. İlimizin ekim ihracatı 697 milyon 426 bin dolar, ithalat ise 1 milyar 193 milyon 719 bin dolar olarak gerçekleşti.