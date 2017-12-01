Torku Döner’e CHP’den ziyaret

Mekanın İşletme Müdürü Barış Özavcı’nın ev sahipliği yaptığı yemek aile sıcaklığında, samimi bir ortamda gerçekleşti. CHP ’lilerin bir anlamda kongreler öncesi stres attığı yemek de bol bol sohbet edilirken, İşletme Müdürü Barış Özavcı da mekan hakkında bilgi verdi.
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Konukları ile yakından ilgilenen Torku Ekrem Coşkun Döner’in İşletme Müdürü Barış Özavcı, CHP’lilere teşekkür etti. Mekan hakkında bilgi veren Özavcı, “Bu markayı uzun süre araştırıp Kocaeli ’ye getirdik. Asla dondurulmuş veya şoklu ürün kullanmıyoruz” diye konuştu. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da mekan sahibini kutlayıp bol kazanç temennisinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz