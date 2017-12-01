SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Memur emeklileri de 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak. Yüzde 4'ü aşan kısım, yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına eklenecek. Böylece memur emeklileri çifte zam almış olacak.
Bugün 13:46 TSİ- Ekonomi
Emeklinin gözü ocak ayında!
Ocak, emekliler için zam ayı. Zam oranında temel belirleyici enflasyon olacak.
Bugün 13:46 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz