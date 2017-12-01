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Bugün 13:46 TSİ- Ekonomi

Emeklinin gözü ocak ayında!

Ocak, emekliler için zam ayı. Zam oranında temel belirleyici enflasyon olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Memur emeklileri de 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak. Yüzde 4'ü aşan kısım, yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına eklenecek. Böylece memur emeklileri çifte zam almış olacak.

Bugün 13:46 TSİ - Ekonomi

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