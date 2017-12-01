Emeklinin gözü ocak ayında!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Memur emeklileri de 2017'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak. Yüzde 4'ü aşan kısım, yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına eklenecek. Böylece memur emeklileri çifte zam almış olacak.