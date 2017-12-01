Dilovası Mimar Sinan Mahallesi 558. Sokak adresinde ikamet eden fabrika işçisi Ramazan Canbaş ile Fatma Canbaş’ın 3 çocuğundan biri olan Tuana Canbaş (6), doğuştan engelli olarak dünyaya gelmişti. Uzun süredir tedavi gören Canbaş, geçtiğimiz günlerde fenalaşınca İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden Canbaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Minik Tuana’nın cenazesi Dilovası Eyüp Sultan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Mezarlığında toprağa verildi.
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6 yaşındaki Tuana yaşamını yitirdi
Dilovası’nda ikamet eden ve doğuştan engelli olan 6 yaşındaki Tuana Canbaş, tedavi gördüğü İstanbul’da özel bir hastanede yaşamını yitirdi.
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Bugün 13:48 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz