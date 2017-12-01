Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:48 TSİ- Asayiş

6 yaşındaki Tuana yaşamını yitirdi

Dilovası’nda ikamet eden ve doğuştan engelli olan 6 yaşındaki Tuana Canbaş, tedavi gördüğü İstanbul’da özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi 558. Sokak adresinde ikamet eden fabrika işçisi Ramazan Canbaş ile Fatma Canbaş’ın 3 çocuğundan biri olan Tuana Canbaş (6), doğuştan engelli olarak dünyaya gelmişti. Uzun süredir tedavi gören Canbaş, geçtiğimiz günlerde fenalaşınca İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden Canbaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Minik Tuana’nın cenazesi Dilovası Eyüp Sultan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Mezarlığında toprağa verildi.

Bugün 13:48 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
1 ayda zehir tacirlerine ağır darbe! mask
1 ayda zehir tacirlerine ağır darbe!
Kocaeli'de PKK operasyonu: 4 kişi adliyede mask
Kocaeli'de PKK operasyonu: 4 kişi adliyede
Dizi yıldızı hırsız çıktı! mask
Dizi yıldızı hırsız çıktı!
Sepetli vinç köprüye takıldı: 2 yaralı mask
Sepetli vinç köprüye takıldı: 2 yaralı
O genel müdür ölü bulundu! mask
O genel müdür ölü bulundu!
Garajda korkutan yangın! mask
Garajda korkutan yangın!
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Kocaeli'de otomobilde erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli'de otomobilde erkek cesedi bulundu
Güvenç Kurtar’ın acı günü! mask
Güvenç Kurtar’ın acı günü!
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
Adapazarı-İzmit yolu 2 Aralık'a kadar trafiğe kapalı mask
Adapazarı-İzmit yolu 2 Aralık'a kadar trafiğe kapalı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR