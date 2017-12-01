6 yaşındaki Tuana yaşamını yitirdi

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi 558. Sokak adresinde ikamet eden fabrika işçisi Ramazan Canbaş ile Fatma Canbaş’ın 3 çocuğundan biri olan Tuana Canbaş (6), doğuştan engelli olarak dünyaya gelmişti. Uzun süredir tedavi gören Canbaş, geçtiğimiz günlerde fenalaşınca İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden Canbaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Minik Tuana’nın cenazesi Dilovası Eyüp Sultan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Mezarlığında toprağa verildi.