Darıca, hani üniversite hastanesi olacaktı?

Geçtiğimiz günlerde Darıca Farabi Hastanesi’ni 1 lira ile kullanılabilen tekerlekli sandalyeleri ile gündeme getiren CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet önceki gün mecliste yaptığı konuşmada, dönemin Milli Savunma Bakanı, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ’ın, ‘Darıca üniversite hastanesine sahip olacak’ sözlerini hatırlattı.

ÜNVERSİTE HASTANESİ YAPMADILAR, KARDİOLOJİYİ KAPATTILAR

Mecliste konuşan CHP Milletvekili Hürriyet, “Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Milli Savunma Bakanlığı döneminde Darıca’da bulunan Farabi Devlet Hastanesi’nin eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürüleceği sözünü vermişti. Hatta o dönemde Sağlık Bakanıyla görüştüğünü dile getirerek, ‘Darıca artık üniversite hastanesine sahip olacak’ demişti. Kalp merkezi açılması Bakanlık tarafından da onaylanmıştı ancak geçen süre içinde ne eğitim ve araştırma oldu ne de verilen sözler tutuldu. Üstüne üstlük kardiyoloji servisi kapatıldı ve insanlar mağdur oldu. 200 bine yakın nüfusu olan Darıca ilçemizdeki Farabi Devlet Hastanesi’nin ne zaman eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürüleceğini, Sayın Başkanım, sizin aracılığınızla Sağlık Bakanlığına ve Başbakan Yardımcısına yanıtlaması talebiyle sormak istiyorum.