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Gülay Kurtar son yolculuğuna uğurlandı

Kocaelispor'un eski teknik direktörlerinden Güvenç Kurtar’ın eşi Gülay Kurtar, İstanbul Levent Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kariyerinde birçok takımı çalıştıran Teknik Direktör Güvenç Kurtar’ın eşi Gülay Kurtar kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 62 yaşında hayatını kaybeden Gülay Kurtar’ın Levent Camii’inde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Teknik Direktörler Hikmet Karaman, Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam, Bülent Korkmaz, Bülent Uygun, Giray Bulak, eski futbolculardan Rüştü Reçber ve Tümer Metin katıldı. Gülay Kurtar’ın cenazesi Kocaeli’de bulunan Bağçeşme mezarlığına defnedilecek.

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