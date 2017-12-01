KOÜ, 25 yaşında

1992 yılında 6 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ile kurulan, Türkiye ’nn önde gelen biim ve eğitim merkezlerinden biri haline gelen Kocaeli Üniversitesi’nin 25. yılı coşkuyla kutlandı. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programda sosyal sorumluluk projeleri, bilimsel etkinliklerin yanı sıra, spor , sanat, kültür ve eğlenceyi kapsayan etkinlikler yapıldı.

YOĞUN KATILIM

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü’nün katılımıyla gerçekleşen programa Hülagü’nün eşi Ümmühan Hülagü, dekan yardımcıları, KOÜ Genel Sekreteri Yard. Doç. Dr. Fatih Akbulut, İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Kosova, Afrika dans ekibi yöresel oyunlarından oluşan performanslarını sergiledi. Katılımcılardan büyük alkış alan öğrencilerin ardından sergilediği ‘Erik dalı’ oyunu beğeni topladı.

ÜST DÜZEY İMLANKANLAR

Yöresel oyunların ardından kürsüye gelen Prof. Dr. Saadettin Hülagü, 25 yıl önce çıkılan bu yolda büyük bir aşama kaydedip önemli bir noktaya geldiklerini dile getirerek, “Tek bir binadan, otobüslerin sınıf olarak kullanıldığı imkanlardan, bugün Türkiye’nin en modern yerleşkelerinden birisi olan UmuttepeYerleşkesi’nde; üst düzey imkanlara, böyle muazzam bir salona, sizler gibi nitelikli öğrencilere ve akademik-idari personele eriştik” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Deprem gibi büyük bir badirenin altından kalkıp daha güçlü bir şekilde eğitim hayatına devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Hülagü, “Bugünlere gelmemizde en küçük emeği dahi bulunan herkese şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. 25 yıllık genç bir üniversite dinamizmi ile oluşturulan, çeyrek asırlık geleneğin en büyük mirası Türkiye’miz için çalışmak, araştırmak ve üretmek oldu. Sizlerin katılımı ve destekleriyle bu mirasın büyüyerek devam edeceğine tüm kalbimle inanıyorum” şeklinde konuştu.

“BİRÇOK İLDEN DAHA BÜYÜK”

80 bini aşan öğrenci, 4 bini aşan bir personelle mevcudiyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Hülagü, “Bu rakam ülkemizdeki birçok ilden, Avrupa’daki şehirlerin ise önemli bir kısmından daha büyüktür. Bu bizim ne kadar güçlü, ne kadar büyük ve ne derece mühim olduğumuzun en büyük ispatıdır. Tabii ki her büyük ve önemli kurum gibi, bunun da bizim üzerimizde sorumlulukları ve yükü var” diye konuştu.

GELENEĞİMİZ KURUMLARA TAŞINDI

Kocaeli kentine baktıklarında her projede, her eğitimde, şifa bulan birçok hastada, sosyal sorumluluk projelerinde, bilimsel faaliyetlerde hep var olduklarını gördüklerini söyleyen Hülagü, “Kentimizin önemli kurum ve kuruluşlarına baktığımızda mezunlarımızın istihdam edildiğine, Kocaeli Üniversitesi geleneğinin bu kurumlara taşındığına tanık oluyoruz. Rektörünüz olarak sizlerden beklentim; çeyrek asırlık geleneğimize uygun olacak biçimde; spor, eğlence, kültürel etkinlik ne olursa olsun tüm faaliyetlerimizde Kocaeli Üniversitesi ailemize yakışacak biçimde davranmanızdır” şeklinde konuştu.