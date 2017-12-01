Yeni icra dairesi açıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu , Adalet Bakanlığı’nın icra dairelerinin etkinliğinin arttırılması projesi kapsamında yeni icra modelinin hayata geçirilebilmesi ve ilimizde de pilot icra dairesi uygulaması başlatılması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen hizmet binasının açılışına katıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni İcra Dairesi Modelinin açılış töreninde, Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Baro Başkanı Sertif Gökçe,Adalet Bakanlığı İcra İflas Daire Başkanı Alim Polat, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma KomutanV. Alb. Salih Akbaş ve çok sayıda kişi katıldı.

“BAŞKAN KARAOSMANOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİLER”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen yeni hizmet binasının açılış töreninde ilk olarak konuşan Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, “Kocaeli 8. İcra Dairesi’nin mevcut haliyle günün ihtiyaçlarına cevap veremiyordu. Bu konuda Adalet hizmetlerinin karşılanması noktası bu yeri bizlere tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini sarf etti. Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt’ta konuşmasında, “Adalet Bakanlığı’nın icra dairelerinin etkinliğinin arttırılması projesi kapsamında yeni icra modelinin hayata geçirilebilmesi için standardı yüksek bu yeni hizmet binamızın tahsisinde ve tefrişatında katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

“KAMUDA BİZE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRİYORUZ”

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Arı’da devlet kurumlarına destek veren ve kamusal hizmet anlayışında ki farkındalığı için Karaosmanoğlu’na teşekkür ederken, Hakimsiz ve Hekimsiz yerde yaşanılamayacağını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu’da, “Kamuda nerede bir ihtiyaç varsa Büyükşehir Belediyesi olarak bize düşen görevleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Güzel fiziki mekanların vatandaşın hizmetine dönük hizmetlerin kalitesini artıracağına inanıyorum. Yeni icra dairemiz kentimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

AKSOY, “KOCAELİ’YE YAKIŞAN BİR ORTAM OLDU”

Törende konuşan Kocaeli Valisş Hüseyin Aksoy’da yaptığı konuşmada,“İcra dairemizin yeni hizmet binasının açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Adalet hizmetleri ve bu hizmetlerin sunumunda da fiziki mekanlar büyük önem taşıyor. Fiziki mekanların iyi bir noktada olması ve vatandaşa sunulan hizmetin bu ortamlarda gerçekleştirilmesi hizmet kalitesini ve hızını artırıyor. Kocaeli’de de böyle yeni bir hizmet anlayışı içerisinde yeni bir alanın oluşturulması memnuniyet vericidir. Yeni bir hizmet anlayışı ile yola çıkıldı ve bu model Kocaeli’de uygulanmaya başlanacak. Tek bir icra dairesiyle ve daha hızlı bir şekilde bu çalışmaların yürütülebileceği bir ortam hazırlandı. Kocaeli’ye yakışan bir ortam oldu. Bu ortamın hazırlanmasında Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Aksoy, Başkan Karaosmanoğlu ve protokol üyeleri hayırlı olsun dilekleriyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni İcra Dairesinin açılış kurdelesini keserek icra dairesini gezdiler.