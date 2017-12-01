Rakip Karacabey... Aman on olmasın SON olsun!

SIRASI GELDİ
Son galibiyetini 27 Eylül’de Aydın deplasmanında 1-0’lık skorla elde eden Kocaelispor , yarın (Cumartesi) grubun dişli takımlarından Karacabey Birlikspor’u konuk edecek. 1 ay sonra yani sezonun devre arasında yıkılmaya başlanacağı söylenilen İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak. Yeşil Siyahlı temsilcimizde hedef galibiyet hasretine 10 maç sonra –Tamam- demek. Maçı Şanlıurfa’dan C Klasman Hakemi Erhan Kutlu yönetecek.
KAVLAK’IN MATEMATİKLERİ
Geçen hafta son saniye penaltı golü ile 1-1 sona eren Kızılcabölükspor maçında Ali Keten kırmızı kart gördü, Murat Başak, Sefa ve Mert gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Kerem iyileşti, Kaptan Hamza’nın oynaması ise zor görünüyor. Teknik Direktör Fatih Kavlak antrenmanlarda sayısız formasyon denedi ve özellikle savunma ortasındaki futbolcularla birebir ilgilendi. Konuk ekipte de 25 yaşındaki stoper İmam Almas cezalı.
SAVUNMA ORTASI KEMAL – ONUR ÖZTONGA
Çalışmalarda göze çarpan hadise Kemal Can’ın yanında Onur Öztonga’nın öne çıkmasıydı. Onur’un yarın sahaya 11’de çıkması bekleniyor. Kaleci Can ya da Yusuf’u kalede değerlendirecek olan Kavlak, Fatih, Kadir, Kemal Can ve Onur dörtlüsünü savunmaya koyacak. Hamza oynarsa Kerem ile birlikte merkez orta sahada görev alabilir. Kaptan forma giyemezse Kerem’in yanına Özgür kaydırılacak, İshak forvete geçecek.
BURAK 10 NUMARA POZİSYONUNDA BAŞLAYABİLİR
Bir diğer merak edilen husus ise ofansif kurgu. Burak Süleyman forvet arkası oynadığı anlarda daha özgür, verimli ve yaratıcı oldu. Son iki haftanın en dikkat çeken en formdaki ismi Süleyman’ın bugün de saha içi liderliğini 10 numara pozisyonunda değerlendirmesi bekleniyor. 2001’li 3 gol , 1 asistli kanat forvet Gökdeniz sol kanatta, Burak Özbakır da sağ kanatta forma giyebilir. Özgür’ün durumuna göre ileride ise İshak Kurt’un oynayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Fatih Kavlak, hamle oyuncusu anlamında elinin güçlü olması için formül üretmesi de gerekiyor.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR
KARACABEY BİRLİK
STAT: İzmit İsmetpaşa
HAKEMLER: Erhan Kutlu, Mehmet Mithat Levent, İsa Doğanlar
SAAT: 13.30
HAVA: 22 derece - Açık
KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11
YUSUF YA DA CAN
FATİH ADIGÜZEL
KADİR ÖGE
KEMAL CAN AYDENİZ
ONUR ÖZTONGA
KEREM YILDIRIM
HAMZA YA DA ÖZGÜR
GÖKDENİZ BAYRAKDA
BURAK ÖZBAKIR
BURAK SÜLEYMAN
İSHAK KURT
KARACABEY BİRLİKSPOR MUHTEMEL 11
MEHMET MERT
SEDAT DURSUN
OZAN SOLAK
YASİN TOSUN
EMRE AKDAĞ
BATUHAN ER
İLYAS YILMAZER
BÜNYAMİN KASAL
SAMET GÖKER
İLYAS AKAN
YUSUF EFİL
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz