Rakip Karacabey... Aman on olmasın SON olsun!

SIRASI GELDİ

Son galibiyetini 27 Eylül’de Aydın deplasmanında 1-0’lık skorla elde eden Kocaelispor , yarın (Cumartesi) grubun dişli takımlarından Karacabey Birlikspor’u konuk edecek. 1 ay sonra yani sezonun devre arasında yıkılmaya başlanacağı söylenilen İzmit İsmetpaşa Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak. Yeşil Siyahlı temsilcimizde hedef galibiyet hasretine 10 maç sonra –Tamam- demek. Maçı Şanlıurfa’dan C Klasman Hakemi Erhan Kutlu yönetecek.

KAVLAK’IN MATEMATİKLERİ

Geçen hafta son saniye penaltı golü ile 1-1 sona eren Kızılcabölükspor maçında Ali Keten kırmızı kart gördü, Murat Başak, Sefa ve Mert gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Kerem iyileşti, Kaptan Hamza’nın oynaması ise zor görünüyor. Teknik Direktör Fatih Kavlak antrenmanlarda sayısız formasyon denedi ve özellikle savunma ortasındaki futbolcularla birebir ilgilendi. Konuk ekipte de 25 yaşındaki stoper İmam Almas cezalı.

SAVUNMA ORTASI KEMAL – ONUR ÖZTONGA

Çalışmalarda göze çarpan hadise Kemal Can’ın yanında Onur Öztonga’nın öne çıkmasıydı. Onur’un yarın sahaya 11’de çıkması bekleniyor. Kaleci Can ya da Yusuf’u kalede değerlendirecek olan Kavlak, Fatih, Kadir, Kemal Can ve Onur dörtlüsünü savunmaya koyacak. Hamza oynarsa Kerem ile birlikte merkez orta sahada görev alabilir. Kaptan forma giyemezse Kerem’in yanına Özgür kaydırılacak, İshak forvete geçecek.

BURAK 10 NUMARA POZİSYONUNDA BAŞLAYABİLİR

Bir diğer merak edilen husus ise ofansif kurgu. Burak Süleyman forvet arkası oynadığı anlarda daha özgür, verimli ve yaratıcı oldu. Son iki haftanın en dikkat çeken en formdaki ismi Süleyman’ın bugün de saha içi liderliğini 10 numara pozisyonunda değerlendirmesi bekleniyor. 2001’li 3 gol , 1 asistli kanat forvet Gökdeniz sol kanatta, Burak Özbakır da sağ kanatta forma giyebilir. Özgür’ün durumuna göre ileride ise İshak Kurt’un oynayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Fatih Kavlak, hamle oyuncusu anlamında elinin güçlü olması için formül üretmesi de gerekiyor.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR

KARACABEY BİRLİK

STAT: İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER: Erhan Kutlu, Mehmet Mithat Levent, İsa Doğanlar

SAAT: 13.30

HAVA: 22 derece - Açık

KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11

YUSUF YA DA CAN

FATİH ADIGÜZEL

KADİR ÖGE

KEMAL CAN AYDENİZ

ONUR ÖZTONGA

KEREM YILDIRIM

HAMZA YA DA ÖZGÜR

GÖKDENİZ BAYRAKDA

BURAK ÖZBAKIR

BURAK SÜLEYMAN

İSHAK KURT

KARACABEY BİRLİKSPOR MUHTEMEL 11

MEHMET MERT

SEDAT DURSUN

OZAN SOLAK

YASİN TOSUN

EMRE AKDAĞ

BATUHAN ER

İLYAS YILMAZER

BÜNYAMİN KASAL

SAMET GÖKER

İLYAS AKAN

YUSUF EFİL