1. adam hazır!

Geçen sezon da aynı grupta yer alan Karacabey ile Bursa ’da oynanan maçın ardından istenmeyen olaylar yaşanmış, kulüp ceza almıştı. Taraftar zorlu maçta yarın sabırlı olacak ve 90 dakika boyunca Kocaelispor ’a destek verecek. Güzel bir havada karşı karşıya gelecek olan takımların mücadelesi saha içinde kalacak.