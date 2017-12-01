Geçen sezon da aynı grupta yer alan Karacabey ile Bursa ’da oynanan maçın ardından istenmeyen olaylar yaşanmış, kulüp ceza almıştı. Taraftar zorlu maçta yarın sabırlı olacak ve 90 dakika boyunca Kocaelispor ’a destek verecek. Güzel bir havada karşı karşıya gelecek olan takımların mücadelesi saha içinde kalacak.
Bugün 15:51 TSİ- Spor
1. adam hazır!
Kocaelispor taraftarı her maç olduğu gibi Karacabey maçına da hazır.
Bugün 15:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz