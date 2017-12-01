Yarın (Cumartesi) saat 11.30’dan itibaren stat gişelerinde bilet satışına devam edilecek. Deniz tarafı ve Maraton 5, Numaralı B 10, Numaralı A 20, VIP biletler de 50 lira olacak. Öte yandan bugün yazdan kalma bir havada maç oynanacak. 22 derecelik sıcaklıkta oynanacak olan maçtaki tek handikap Cumartesi faktörü. İşçi kenti Kocaeli ’de Cumartesi’den ister istemez etkilenecek.
Bugün 15:52 TSİ- Spor
Hava mis, bilet daha ucuz!
Kocaelispor yönetimi Perşembe gününden itibaren satışa sunulan Karacabey maç biletlerinde indirime gitmişti.
Bugün 15:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz