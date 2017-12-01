Hava mis, bilet daha ucuz!

Yarın (Cumartesi) saat 11.30’dan itibaren stat gişelerinde bilet satışına devam edilecek. Deniz tarafı ve Maraton 5, Numaralı B 10, Numaralı A 20, VIP biletler de 50 lira olacak. Öte yandan bugün yazdan kalma bir havada maç oynanacak. 22 derecelik sıcaklıkta oynanacak olan maçtaki tek handikap Cumartesi faktörü. İşçi kenti Kocaeli ’de Cumartesi’den ister istemez etkilenecek.