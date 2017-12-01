3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kocaelispor ’un yarın ki Karacabey maçı biletlerinde anlamlı bir konu öne çıktı ve -Engelleri Hep Birlikte Kaldıralım!- mottosu işlendi. Yönetim açıklamasında “Tüm engellilerimize, engellerin en aza indirildiği bir Dünya dileriz” mesajı gönderdi.