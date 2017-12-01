3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kocaelispor ’un yarın ki Karacabey maçı biletlerinde anlamlı bir konu öne çıktı ve -Engelleri Hep Birlikte Kaldıralım!- mottosu işlendi. Yönetim açıklamasında “Tüm engellilerimize, engellerin en aza indirildiği bir Dünya dileriz” mesajı gönderdi.
Bugün 16:14 TSİ- Spor
Engelleri Hep Birlikte Kaldıralım!
Engelleri Hep Birlikte Kaldıralım!
Bugün 16:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz