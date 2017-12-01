Karacabey hoca değişikliği sonrası yenilmedi

Buna karşılık Karacabey Birlikspor ise 5 maçtır kaybetmiyor. 1-0’lık Uşak yenilgisinin ardından Selçuk Buğdaycı ile yollarını ayıran ve Fethi Çokkeser’i takımın başına getiren Karacabey ekibi son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 de beraberlik elde etti. Tüm takımların biri birinden puan kopardığı grupta 21 puan toplayan Bursa temsilcisi, Play-Off hattının 2 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.