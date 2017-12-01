Buna karşılık Karacabey Birlikspor ise 5 maçtır kaybetmiyor. 1-0’lık Uşak yenilgisinin ardından Selçuk Buğdaycı ile yollarını ayıran ve Fethi Çokkeser’i takımın başına getiren Karacabey ekibi son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 de beraberlik elde etti. Tüm takımların biri birinden puan kopardığı grupta 21 puan toplayan Bursa temsilcisi, Play-Off hattının 2 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.
Bugün 16:14 TSİ- Spor
Karacabey hoca değişikliği sonrası yenilmedi
Evinde üst üste 5 maçtır berabere kalan ve 6 maçtır da kaybetmeyen Kocaelispor, toplamda 9 maçtır 3 puanı bir arada göremedi.
Bugün 16:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz