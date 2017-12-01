10 maçta 7 galibiyeti bulunan Mavi Yeşilli ekip, aynı galibiyet ile zirve adayları arasında yer alan rakibi karşısında kazanmak istiyor. Önce Ilgaz’ı, ardından Bursa ’yı, son olarak da Mersin’i deplasmanda mağlup eden kızlar üst üste dördüncü, toplamda ise sekizinci galibiyet için parkede ter dökecek.
Bugün 16:15 TSİ- Spor
İzmit Belediye’nin rakibi Çankaya
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor yarın (Cumartesi) Başkent temsilcisi Çankara Üniversitesi ile karşılaşacak.
Bugün 16:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz