İzmit Belediye’nin rakibi Çankaya

10 maçta 7 galibiyeti bulunan Mavi Yeşilli ekip, aynı galibiyet ile zirve adayları arasında yer alan rakibi karşısında kazanmak istiyor. Önce Ilgaz’ı, ardından Bursa ’yı, son olarak da Mersin’i deplasmanda mağlup eden kızlar üst üste dördüncü, toplamda ise sekizinci galibiyet için parkede ter dökecek.