Serter Keskin UEFA B diplomasını aldı

Riva’daki kursu başarı ile geçen ve eski Kocaelisporlu futbolcu Uğur Boral’ın da kurs arkadaşı olan Keskin, teknik adamlık konusunda kariyer yapmak istediğini ifade etti. Aynı zamanda Kocaeli Masterler’in de futbolcusu olan Serter Keskin’i gazetemiz olarak kutluyoruz.