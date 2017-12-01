Riva’daki kursu başarı ile geçen ve eski Kocaelisporlu futbolcu Uğur Boral’ın da kurs arkadaşı olan Keskin, teknik adamlık konusunda kariyer yapmak istediğini ifade etti. Aynı zamanda Kocaeli Masterler’in de futbolcusu olan Serter Keskin’i gazetemiz olarak kutluyoruz.
Bugün 16:16 TSİ- Spor
Serter Keskin UEFA B diplomasını aldı
İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından, bir döneme damga vurmuş, sol ayağı ile öldürücü şutların sahibi Serter Keskin, UEFA B diplomasını aldı.
Bugün 16:16 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz