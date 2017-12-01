Isparta Dağ Komando Taburu’nda 1 ay eğitim alan Komando Serhat, 9 hafta boyunca dağlarda eğitimine devam edecek ve ülkemiz için bedenini siper edecek. Kaleci Ağabey Kürşat, genç komando için “Allah (cc) kardeşleri eksik yaratırmış ki birbirlerini tamamlasınlar diye. Rabbim yokluğunu göstermesin inşallah. Aslan kardeşim benim. Vatan sana emanet” dedi.
Bugün 16:17 TSİ- Spor
Kürşat’tan komando kardeşine ziyaret
İlimizin başarılı kalecilerinden ve şehir dışında 41 numaralı formayı üzerinden hiç çıkarmayan Kadir Kürşat Duydu, sözleşmeli er olan kardeşi Semih Serhat Duydu’yu asker ocağında ziyaret etti.
Bugün 16:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz