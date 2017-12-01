Kürşat’tan komando kardeşine ziyaret

Isparta Dağ Komando Taburu’nda 1 ay eğitim alan Komando Serhat, 9 hafta boyunca dağlarda eğitimine devam edecek ve ülkemiz için bedenini siper edecek. Kaleci Ağabey Kürşat, genç komando için “Allah (cc) kardeşleri eksik yaratırmış ki birbirlerini tamamlasınlar diye. Rabbim yokluğunu göstermesin inşallah. Aslan kardeşim benim. Vatan sana emanet” dedi.