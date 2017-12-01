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Bugün 16:21 TSİ- Sağlık

Kocaeli Devlet Hastanesi'ne yeni cihaz kuruluyor

Kocaeli Devlet Hastanesinin yeni hizmet binasına tomografi cihazı kuruluyor.

Yeni binasında hizmet vermeye başlayacak olan Kocaeli Devlet Hastanesinde taşınma işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Tomografi cihazının kurulumunun başladığını belirten hastane yetkilileri önümüzdeki günlerde bitme aşamasına gelen yeni binaya tamamen taşınılacağını söyledi. Yetkililer taşınma sürecinde hastaları mağdur etmemek ve tedavi sürecini aksatmamak için azami ölçüde çaba göstereceklerini ve gereken tüm tedbirleri alacaklarını belirtti.

Bugün 16:21 TSİ - Sağlık

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