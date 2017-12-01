Yeni binasında hizmet vermeye başlayacak olan Kocaeli Devlet Hastanesinde taşınma işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Tomografi cihazının kurulumunun başladığını belirten hastane yetkilileri önümüzdeki günlerde bitme aşamasına gelen yeni binaya tamamen taşınılacağını söyledi. Yetkililer taşınma sürecinde hastaları mağdur etmemek ve tedavi sürecini aksatmamak için azami ölçüde çaba göstereceklerini ve gereken tüm tedbirleri alacaklarını belirtti.
Bugün 16:21 TSİ- Sağlık
Kocaeli Devlet Hastanesi'ne yeni cihaz kuruluyor
Kocaeli Devlet Hastanesinin yeni hizmet binasına tomografi cihazı kuruluyor.
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Bugün 16:21 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz