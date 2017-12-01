Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:49 TSİ- Ekonomi

Gönüllü koşuculardan felçlilere akülü sandalye

İstanbul Maratonu’na çalışanlarından oluşan 70 kişilik bir ekiple katılan DP World Yarımca, ihtiyaç sahiplerine dört akülü tekerlekli sandalye bağışladı.

İstanbul Maratonu’nunda engelliler için koşan DP WORD Yarımca, ihtiyaç sahiplerine akülü tekerlekli sandalye bağışladı. DP World Yarımca Limanı’nda düzenlenen törende Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya’ya tekerlekli sandalyeler teslim edildi. DP World çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği, kimi çalışanların maratonda koştukları tişörtlerle katıldığı tören Türkiye Gönüllülük Haftası kapsamı içinde limanda gerçekleştirildi. Konuşmasında 3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü olduğuna değinen DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, değişen sosyal dinamikler ile başarılı şirketlerin sadece ürün ve hizmetleriyle değil aynı zamanda topluma yaptıkları katkılarla da farklılık oluşturmak olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda paydaşların şirketin sürdürülebilir iş yapış modelleri konusundaki beklentilerinin sosyal sorumluluk çalışmaları ve marka algısı üzerinde giderek artan bir rolü olduğunu söyleyen Adams, "DP World olarak, global sürdürülebilir stratejimiz kapsamında iş güvenliği, eğitim , çevre, kadın ve engelli konularında projeleri desteklemeyi tercih ediyoruz. Bu, bizi şirket olmanın da ötesinde, tüm çalışanlarıyla birlikte, içinde yaşadığı topluma ’dokunmayı’ seçen özel bir topluluğa dönüştürüyor" dedi.

Bugün 16:49 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Gönüllü koşuculardan felçlilere akülü sandalye mask
Gönüllü koşuculardan felçlilere akülü sandalye
Emeklinin gözü ocak ayında! mask
Emeklinin gözü ocak ayında!
İhracatımız yüzde 9 arttı  mask
İhracatımız yüzde 9 arttı 
Kış lastiğine yoğun ilgi: Satışlar yüzde 80 arttı mask
Kış lastiğine yoğun ilgi: Satışlar yüzde 80 arttı
İspak Ambalaj'a yeni genel müdür mask
İspak Ambalaj'a yeni genel müdür
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Komisyon bakanlıkta toplandı mask
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Komisyon bakanlıkta toplandı
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Kocaeli'de otomobilde erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli'de otomobilde erkek cesedi bulundu
Güvenç Kurtar’ın acı günü! mask
Güvenç Kurtar’ın acı günü!
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
Adapazarı-İzmit yolu 2 Aralık'a kadar trafiğe kapalı mask
Adapazarı-İzmit yolu 2 Aralık'a kadar trafiğe kapalı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR