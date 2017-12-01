İstanbul Maratonu’nunda engelliler için koşan DP WORD Yarımca, ihtiyaç sahiplerine akülü tekerlekli sandalye bağışladı. DP World Yarımca Limanı’nda düzenlenen törende Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya’ya tekerlekli sandalyeler teslim edildi. DP World çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği, kimi çalışanların maratonda koştukları tişörtlerle katıldığı tören Türkiye Gönüllülük Haftası kapsamı içinde limanda gerçekleştirildi. Konuşmasında 3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü olduğuna değinen DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, değişen sosyal dinamikler ile başarılı şirketlerin sadece ürün ve hizmetleriyle değil aynı zamanda topluma yaptıkları katkılarla da farklılık oluşturmak olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda paydaşların şirketin sürdürülebilir iş yapış modelleri konusundaki beklentilerinin sosyal sorumluluk çalışmaları ve marka algısı üzerinde giderek artan bir rolü olduğunu söyleyen Adams, "DP World olarak, global sürdürülebilir stratejimiz kapsamında iş güvenliği, eğitim , çevre, kadın ve engelli konularında projeleri desteklemeyi tercih ediyoruz. Bu, bizi şirket olmanın da ötesinde, tüm çalışanlarıyla birlikte, içinde yaşadığı topluma ’dokunmayı’ seçen özel bir topluluğa dönüştürüyor" dedi.
Bugün 16:49 TSİ- Ekonomi
Gönüllü koşuculardan felçlilere akülü sandalye
İstanbul Maratonu’na çalışanlarından oluşan 70 kişilik bir ekiple katılan DP World Yarımca, ihtiyaç sahiplerine dört akülü tekerlekli sandalye bağışladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz