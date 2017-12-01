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Bugün 17:03 TSİ- Ekonomi

Forklift operatörü aranıyor

Forklift kullanabilen eleman aranıyor!

Günlük 100 lira yevmiye ile Cumartesi ve Pazar günleri çalışacak, forklift ehliyeti olan ve aktif olarak kullanabilen 4 eleman aranıyor. İş ilanıyla ilgilenenler 0545 558 41 55 numaralı hat ile iletişime geçebilirler.

Bugün 17:03 TSİ - Ekonomi

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